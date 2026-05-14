Адвокат Ермака рассказал, как неизвестные "скидываются" на залог для экс-руководителя Офиса Президента

Об этом заявил его адвокат Игорь Фомин в эфире Радио Свобода , передает RegioNews .

"Еще нет копий платежных поручений, что платежи прошли. Но знаю, что 30 миллионов еще заплатили - это 100%, и, кажется, еще 19 миллионов. Надеюсь, что половину уже собрали, и завтра уже вся сумма будет на счету", - сказал Фомин.

Адвокат отказался назвать людей, заплативших эти деньги.

"Продолжается работа. Многие люди нам звонит по телефону. Есть маленькие суммы. Мы никому не отказываем. Есть большие суммы. Но ведь есть проблемы не только с людьми, есть проблемы с банками. Это довольно сложно, сейчас так система работает, что довольно сложно осуществить этот платеж", - пояснил защитник.

Также адвокат подтвердил, что Ермак находится в следственном изоляторе.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

На днях Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, в рамках которого ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Общественного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

