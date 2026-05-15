Певица ONUKA рассказала, сколько тратит в месяц

Украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) призналась, что ее основной заработок – это музыка. Она рассказала, как тратит деньги во время войны

Украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) рассказала, что сейчас она практически живет за счет музыки. Это продажа музыки в кино, рекламе, авторском праве и гастролях. При этом артистка отметила, что откладывать средства она особо не умеет.



В месяц она тратит минимум 100 тысяч гривен. С мужем Евгением Филатовым у них бюджет общий.

"Учитывая садики и больницы, базовый минимум — 100 тысяч гривен. Нам с Евгением очень повезло, что мы друг у друга. Аранжировки, мелодии, тексты, запись – все у нас закрыто. Единственное, что, возможно, когда записываем других музыкантов, это минимально", - говорит ONUKA.

Напомним, ранее известный режиссер Алан Бадоев рассказывал, на чем зарабатывает во время войны. Оказалось, что его документальное кино является скорее культурным проектом, чем коммерческим. Однако, по его словам, он зарабатывает на продюсировании артистов.