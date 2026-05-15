В Днепропетровской области направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной группы, которые, по данным следствия, создали сеть незаконных "реабилитационных центров" в Желтых Водах и Шахтерском

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что три учреждения работали с 2023 года без необходимых лицензий и разрешений на медицинскую или реабилитационную деятельность. Несмотря на это, родственники платили от 6 тысяч гривен за содержание одного человека, считая, что их близкие получают лечение от зависимостей.

На самом деле, по данным следствия, людей удерживали против их воли: у них забирали документы, ограничивали передвижения, постоянно контролировали и не разрешали покидать помещение.

Всего в этих заведениях находились 287 человек, среди которых семеро несовершеннолетних – двое детей 14 и 15 лет и пятеро 17-летних. Всех несовершеннолетних после разоблачения центров вернули законным представителям.

Действия фигурантов квалифицированы как незаконное лишение свободы, совершенное по корыстным поводам организованной группой. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, еще в декабре 2025 года правоохранители в Днепропетровской области прекратили деятельность незаконных реабилитационных центров, где содержали людей с зависимостями, в том числе детей, без каких-либо лицензий. Деятельность учреждений организовали четверо мужчин.