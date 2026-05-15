Фото: горсовет

С субботы, 16 мая, во Львове изменится стоимость проезда во всем общественному транспорте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский горсовет.

Новая стоимость проезда:

при оплате Леокарт для студентов – 11,5 грн;

приложением или общей ЛеоКарт – 23 грн;

банковской картой/телефоном с поддержкой NFC – 26 грн;

наличными – 30 грн.

Стоимость перевозки багажа при безналичном расчете составит 23 грн, а при оплате наличными – 30 грн.

Студенческий абонемент на все виды транспорта – 575 грн, общий абонемент на все виды транспорта – 1150 грн.

Штраф за безбилетный проезд – 520 грн.

Отмечается, что изменение тарифов связано со стремительным подорожанием горючего: за год цена дизеля выросла с 48 до 90 грн за литр.

Напомним, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке цены на бензин в Украине изменились. Правительство ввело меры, чтобы не допустить резкого удорожания.