Во Львове повысили стоимость проезда в общественном транспорте
С субботы, 16 мая, во Львове изменится стоимость проезда во всем общественному транспорте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский горсовет.
Новая стоимость проезда:
- при оплате Леокарт для студентов – 11,5 грн;
-
приложением или общей ЛеоКарт – 23 грн;
- банковской картой/телефоном с поддержкой NFC – 26 грн;
- наличными – 30 грн.
Стоимость перевозки багажа при безналичном расчете составит 23 грн, а при оплате наличными – 30 грн.
Студенческий абонемент на все виды транспорта – 575 грн, общий абонемент на все виды транспорта – 1150 грн.
Штраф за безбилетный проезд – 520 грн.
Отмечается, что изменение тарифов связано со стремительным подорожанием горючего: за год цена дизеля выросла с 48 до 90 грн за литр.
