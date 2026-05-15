$5 тыс. за "крышевание" бизнеса: на Прикарпатье задержали руководителя следственного отдела полиции
В Ивано-Франковской области сообщено о подозрении заместителю начальника отдела полиции – начальнику следственного отдела одного из подразделений Надворнянского РПП ГУНП
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, в течение марта-апреля 2026 года правоохранитель требовал у местного предпринимателя 5 000 долларов США. За эти деньги он обещал не вмешиваться в хозяйственную деятельность и не инициировать уголовное преследование его брата.
Установлено, что родственник предпринимателя фигурировал в производстве по поводу вероятного представления фиктивных документов в один из районных ТЦК и СП. По данным следствия, чиновник также оказывал психологическое давление, угрожая ускоренной мобилизацией.
Для получения средств он привлек посредника. Под контролем правоохранителей предприниматель передал оговоренную сумму на территории автозаправочной станции в Коломне, после чего фигуранта задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.
Готовится ходатайство в суд по избранию меры пресечения и отстранению от должности. Также проверяется возможная причастность других сотрудников полиции.
