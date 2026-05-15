Фото: Национальная полиция

В Ахтырке Сумской области полиция расследует дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб одномесячный мальчик

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла поздно вечером 14 мая на улице Холодноярской. Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомобиля Honda столкнулся с автомобилем BMW. После удара его авто выехало на обочину и врезалось в припаркованные транспортные средства.

В салоне Honda находились женщина и трое малолетних детей водителя. В результате ДТП погиб одномесячный мальчик. Еще двое детей в возрасте 3 и 4 лет получили телесные повреждения, один из них госпитализирован.

По данным полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в процессуальном порядке.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области на трассе произошло масштабное ДТП – столкнулись пять авто. В результате ДТП травмы получила 36-летняя женщина. Ее госпитализировали. По факту аварии возбуждено уголовное производство.