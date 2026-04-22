Ребров больше не тренер сборной Украины: УАФ не продлила контракт

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола, передает RegioNews.

Контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2026 года, решили не продлевать.

Отмечается, что решение было принято после неудачного выступления сборной в плей-офф отбора, где украинцы уступили сборной Швеции со счетом 1:3 и потеряли шансы на выход в турнир.

Как известно, Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2024 года, однако на самом турнире заняла последнее место в группе. Также сине-желтые стали вторыми в своей группе дивизиона B Лиги наций УЕФА.

В общей сложности под руководством Реброва сборная провела 34 матча: одержала 16 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Ожидается, что нового главного тренера назначат к лету.

