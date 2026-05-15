ГБР завершило расследование в отношении военнослужащего Госпогранслужбы, который в марте 2026 года совершил смертельную аварию в Полтаве. Обвинительный акт передан в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

По данным следствия, 16 марта пограничник находился в городе в отпуске. Вечером, управляя своим авто, он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо перед пешеходным переходом. В это время дорогу переходила группа людей – автомобиль сбил женщину, шедшую последней. Она умерла в "скорой".

Экспертиза подтвердила, что водитель был трезв.

Пограничника будут судить по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 9 мая в Черкассах военный устроил смертельное ДТП. В его крови было 1,9 промилле алкоголя – это почти в десять раз превышает допустимую норму.