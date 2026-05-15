В пятницу, 15 мая, состоялся первый этап обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Домой вернулись 205 воинов Вооруженных сил, Нацгвардии и пограничной службы

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Среди освобожденных – рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену с 2022 года.

Бойцы обороняли Мариуполь и "Азовсталь", сражались на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях, а также защищали ЧАЭС.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина при посредничестве США получила согласие России на обмен военнопленных в формате "1000 на 1000".