Дела о кооперативе "Династия": Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту

Фото иллюстративное

Об этом сообщает ВАКС, передает RegioNews .

"ВАКС применил меру пресечения в виде залога в размере 10,6 млн гривен к директору одного из ООО, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщает Суспильне, речь идет о совладельце жилищно-строительного кооператива "Солнечный берег" Геннадии Опальчуке.

Определенную судом сумму Опальчук должен внести пять дней.

Также фигурант обязан прибывать в суд и детективы, сдать загранпаспорт. Оставлять Киев без разрешения ему запрещено.

По информации Суспильного, Опальчук является фигурантом дела о легализации незаконно полученных средств в рамках деятельности организованной группы, связанной со строительством жилых объектов. Расследование касается, в частности, жилищного кооператива "Династия".

Прокурор просил применить к Опальчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн гривен. Однако суд не согласился с ходатайством.

Напомним, что на залог экскерующего Офиса Президента Украины Андрея Ермака удалось уже собрать часть необходимой суммы.

Также Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – содержанию под стражей с альтернативой внесения залога в 140 миллионов гривен.

На днях Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, по которому ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Общественного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек . НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал вокруг кооператива "Династия": детали строительства во время войны