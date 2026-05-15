Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше

Фото: Corinne Cumming/EBU
14 мая на венской сцене Wiener Stadthalle состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидения-2026, по итогам которого определился полный состав финалистов

Представительница Украины, певица Leléka (Виктория Лелека), успешно прошла отбор и попала в грандфинал, который состоится 16 мая. Песню Ridnym артиска исполнила с бандуристом Ярославом Джусеем.

Образ для певицы создавала дизайнер Лилия Литковская. К работе над ним присоединилась команда стилистки Маргариты Шекель. Перформанс Украины создала команда во главе с режиссером Ильей Дуциком.

За право выйти в финал в этот вечер соревновались 15 стран. Кроме Украины, в решающий этап прошли Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

Не смогли пройти дальше Латвия, Азербайджан, Армения, Люксембург и Швейцария.

В финал автоматически также попадают страны "Большой пятерки" - Великобритания, Франция, Германия, Италия - а также страна-хозяйка конкурса Австрия.

Первый полуфинал состоялся 12 мая, по итогам финалистами стали Бельгия, Хорватия, Финляндия, Греция, Израиль, Литва, Молдова, Польша, Сербия и Швеция.

Финал "Евровидения-2026" пройдет 16 мая в Вене.

Напомним, Leléka победила на Национальном отборе по Евровидению. Артистка исполнила песню Ridnym. Она совмещает фолькджаз, артпоп и электронику, струнный оркестр и бандуру. Члены жюри и зрители отдали артистке максимальные 10 баллов.

Справка: Leléka – сценический псевдоним украинской певицы, аранжировщицы и кинокомпозиторки Виктории Лелекы. Родилась в городе Шахтерское на Днепровщине. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве и во время учебы работала актрисой в Молодом театре.

В 2016 году переехала в Берлин, где основала этноджазовую группу Leléka, училась джазовому вокалу в консерватории Дрездена и получила магистерское образование по кинокомпозиции. Параллельно развивает сольный артпроект Donba₴grl, а в Украине известна как автор музыки к сериалу "И будут люди".

