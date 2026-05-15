Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в восьми регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет об Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 мая применение ограничений на электроэнергию не прогнозируется.

Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 11:00 до 15:00. В вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – наоборот, использовать электроэнергию экономно. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 15 мая РФ атаковала Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П, одной противокорабельной ракетой Х-35 и 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".