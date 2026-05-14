Миндич-гейт: руководитель АОЗ рассказал, как министр обороны возил его на "тайные квартиры" к поставщикам

На заседании комиссии Алексея Гончаренко руководитель Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов дал показания по министру обороны Рустему Умерову по делу о закупке бронежилеты

Ермак в СИЗО – это, конечно, событие года. Но вчера гораздо интереснее происходило на комиссии Алексей Гончаренко .

В частности, на ней присутствовал руководитель АОЗ Арсен Жумадилов и рассказал интересное о брониках Миндича из того, что не попало на записи.

Арсен рассказал, что узнал о том, что за израильскими бронежилетами стоит Миндич в марте 2025 года, то есть через месяц после подписания контракта. Но любопытно, как это произошло.

Жумадилову позвонил министр Умеров, сказал выйти из дома и повез на какую-то квартиру, где находились Миндич и еще один гражданин Израиля. Говорили якобы по-английски. О чем? Руководитель АОЗ не помнит.

Но вопрос от телезрителя знатокам: так как он узнал тогда, что это бронежилеты Миндича? Очевидно, на встрече у Миндича говорили не только о погоде.

И Жумадилов это признает дальше.

"Он (Миндич) просто спросил: вот есть контракт по бронежилетам, мы в него уложились, а что там будет по нему? Я сказал: как будет контроль качества, что будет на приемке — это будет, и все. Если они будут качественные, они будут приняты, за них будут оплачены. Если не будут качественные, то не будут приняты, и за них не будет."

А теперь смотрим на ситуацию в целом.

Вряд ли нормально, что министр ходит на посиделки к лицу, которое ассоциирует себя с несколькими контрактами Минобороны и постоянно ноет, что он вложил 7 миллионов долларов, а потому бронежилеты нужно принять. Да еще и тянет за собой руководителя агентства.

Это очевидно о конфликте интересов.

Вторая история – качество. Жумадилов тоже подтвердил пробемы качества бронежилетов от первой поставки.

С апреля, когда пришли 5000 бронежилеты, становится понятно, что бронежилеты не отвечают требованиям и потому, что написано в акте по габаритам.

В настоящее время аудитом наблюдательного ДОТ установлено, что Миликон, не получив заключения ЦУКЯ, завез и растаможил две партии бронежилетов в количестве 5000.

А теперь вспомним: в марте приходит мониторинг ГАСУ и он требует расторгнуть контракт, потому что в нем, по мнению ГАСУ, использованы ненадлежащие документы ( акт соответствия на другую компанию "Фортеця захисту").

На прошедшем заседании другой ВСК Ярослав Железняк зачитал разговор фигурантов Миндич-гейта, из которого следует, что они знали, что завезли фуфло. Но делали все, чтобы его приняли.

Кстати, Арсен подтвердил тот эпизод, где министр звонил ему, который озвучил Михаил Ткач.

Очевидно, что нас еще ждет много интересного.

Рассказ Арсена послушайте – он эпический. И наверняка в другой стране судьба такого министра обороны сложилась бы по-другому.