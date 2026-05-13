13 мая 2026, 14:45

Ермак журналистам: "отсутствия ума среди моих недостатков нет"

13 мая 2026, 14:45
Фото: "Укринформ"
Экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил важность независимости правосудия и заявил, что намерен собственным примером доказать отсутствие использования какого-либо влияния

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания ВАКС по избранию ему меры пресечения, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ" и "Интерфакс-Украина".

"Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на себе показать примером, что я этим (влиянием – ред.) не пользуюсь", – отметил Ермак.

‎Кроме того, он отметил, что имеет много недостатков, "но отсутствие ума я к ним не причисляю".

Как известно, закрытая часть заседания завершилась, после оглашения отбоя воздушной тревоги заседание продолжится в открытом режиме выступлениями защиты.

Напомним, накануне Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, по которому ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия , которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил , что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

