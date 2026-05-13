Суд над Андреем Ермаком: экс-главе ОП на заседание принесли икону

В Высшем антикоррупционном суде второй день идет избрание меры пресечения Андрею Ермаку. При этом известная журналистка принесла для экс-главы ОП "подарок"

Известная журналистка Ирма Крат принесла на суд над Андреем Ермаком икону Девы Марии. По словам журналистки, эта икона досталась ей матери. Она попросила суд передать эту Деву Марию Ермаку, чтобы она "защищала его". Крат заявила, что он "сделал много хорошего для Украины".

Следует отметить, что вокруг Ирмы Крат было немало скандалов. В частности, она несколько раз сообщала о своей смерти и о готовящихся на нее покушениях. В частности, в декабре 2017 года на ее странице в соцсети появилось сообщение о ее смерти. Также она рассказывала, что ее планировали убить в Киеве, однако ее якобы спас украинский флаг от президента-беглеца Виктора Януковича.

Напомним, что во время суда по мере пресечения для Андрея Ермака озвучивались некоторые детали по перепискам, которыми владели правоохранители. В частности, о том, как Ермак ранее принимал решение о назначении на топ-должности.

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Ермак получил подозрение от НАБУ и САП. Правоохранители подтвердили, что речь идет о деле, которое связано с операцией "Мидас" и строительством комплекса "Династия". При этом Андрей Ермак заявил журналистам, что нет ни одного дома, а есть только одна квартира и один автомобиль.

Первое заседание было проведено 12 мая. Однако сразу сообщалось, что мера пресечения Ермаку не выберут сегодня, ведь ознакомление с делом может быть длиннее.