13 мая 2026, 14:16

Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания

Скриншот с видео
Сегодня, 13 мая, во время атаки россиян в центре Луцка раздались взрывы

Об этом сообщила и.о. городского головы Екатерина Шкледа, передает RegioNews.

По ее словам, информация о возможных повреждениях зданий и пострадавших уточняется.

По предварительным данным, в городе могло быть попадание в здание Службы безопасности Украины, однако официального подтверждения пока нет.

Также в сети опубликовано видео с моментом вероятного попадания беспилотника, зафиксированным на видеорегистраторе.

Напомним, Россия 13 мая начала комбинированную воздушную атаку на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в украинском небе находятся более сотни российских беспилотников, а в течение дня возможны новые волны атак.

