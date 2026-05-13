Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
Сегодня, 13 мая, во время атаки россиян в центре Луцка раздались взрывы
Об этом сообщила и.о. городского головы Екатерина Шкледа, передает RegioNews.
По ее словам, информация о возможных повреждениях зданий и пострадавших уточняется.
По предварительным данным, в городе могло быть попадание в здание Службы безопасности Украины, однако официального подтверждения пока нет.
Также в сети опубликовано видео с моментом вероятного попадания беспилотника, зафиксированным на видеорегистраторе.
Напомним, Россия 13 мая начала комбинированную воздушную атаку на критические объекты Украины, которая может длиться долго. По данным ГУР, в первой волне удара враг применяет значительное количество беспилотников, а затем планирует использование крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в украинском небе находятся более сотни российских беспилотников, а в течение дня возможны новые волны атак.