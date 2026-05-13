В Херсонской области молодой парень взорвался на взрывчатке
В Херсонской области молодой парень пострадал из-за взрывчатки. Инцидент произошел вблизи села Дудчаны
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что 20-летний местный житель наехал на взрывной предмет. В результате взрыва парень получил взрывную травму и обломочные ранения ноги. Его госпитализировали медики.
"Напоминаем о трех основных правилах минной безопасности: не подходи, не трогай, звони 101 или 102", - говорят в ОВА.
Напомним, ранее в Харьковской области во время полевых работ подорвался тракторист: мужчина потерял ногу.
