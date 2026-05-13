За решетку отправили производителей "солей", которые поставляли наркотики по всей стране

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры доказали в суде вину двух участников наркогруппировки, деятельность которой была прекращена во время всеукраинской спецоперации “Реквием”

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Приговором суда оба приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

Доказано, что два жителя Черкасщины организовали масштабное производство и сбыт психотропного вещества alpha-PVP в регионах Украины. Они действовали по отлаженной схеме – от закупки прекурсоров и химических веществ до изготовления, транспортировки и продажи готовой продукции.

Один из осужденных отвечал за поставку сырья: заказывал через интернет прекурсоры и реактивы, а расчеты проводил в криптовалюте для усложнения отслеживания платежей. Ранее он уже привлекался к ответственности за наркопреступления.

Другой организовывал работу нарколабораторий, производил психотропы, перевозил их и передавал для сбыта, в частности в особо крупных объемах.

Готовую продукцию распространяли по всей стране оптовыми партиями через логистические компании и сеть закладок.

Деятельность группировки была прекращена в мае прошлого года. Тогда изъяли более 10 тысяч литров прекурсоров и химических веществ, которых, по оценкам следствия, могло хватить для производства более 8 миллионов доз психотропов.

Обвиняемые полностью признали свою вину.

