Єрмак журналістам: "відсутності розуму серед моїх недоліків немає"

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на важливості незалежності правосуддя та заявив, що має намір власним прикладом довести відсутність використання будь-якого впливу

Про це він сказав журналістам перед початком засідання ВАКС щодо обрання йому запобіжного заходу, передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна".

"Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу. Я хочу на собі показати прикладом, що я цим (впливом – ред.) не користуюся", – зазначив Єрмак.

‎Окремо він зазначив, що має багато недоліків, "але відсутність розуму я до них не зараховую".

Як відомо, закрита частина засідання завершилася, після оголошення відбою повітряної тривоги засідання продовжиться у відкритому режимі виступами захисту.

Нагадаємо, напередодні Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

