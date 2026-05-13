В Киевской области песионера жестоко убили ножом

Инцидент произошел в Боярке. К сожалению, от полученных ран пенсионер скончался

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин устроили застолье с алкоголем. Когда между ними началась ссора, 44-летний ударил 73-летнего ножом в ногу, повредив сосуды. От потери крови пенсионер скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

