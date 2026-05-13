11:12  13 мая
В Полтавской области из водоема достали тело женщины
09:47  13 мая
В Ровенской области уже неделю ищут пропавшего 15-летнего парня
08:33  13 мая
В Киеве мужчина "подрезал" авто и ограбил военного – его будут судить
UA | RU
UA | RU
13 мая 2026, 14:20

В Киевской области песионера жестоко убили ножом

13 мая 2026, 14:20
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в Боярке. К сожалению, от полученных ран пенсионер скончался

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин устроили застолье с алкоголем. Когда между ними началась ссора, 44-летний ударил 73-летнего ножом в ногу, повредив сосуды. От потери крови пенсионер скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре задержали мужчину, убившего женщину. Шесть месяцев он скрывался от следствия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство нападение Киевская область
На Днепропетровщине мужчину жестоко избили прямо на улице: он не выжил
12 мая 2026, 22:15
На Львовщине мужчина от гостя получил нож в грудь
12 мая 2026, 20:50
На Буковине отец и сын задушили 21-летнюю женщину и зарыли ее на огороде
11 мая 2026, 16:19
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Херсонской области молодой парень взорвался на взрывчатке
13 мая 2026, 14:40
Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
13 мая 2026, 14:35
Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
13 мая 2026, 14:16
Си и Трамп могут сразу поставить точку в трех конфликтах
13 мая 2026, 14:07
Атака на Одессу: обломки дрона упали на 9-этажку
13 мая 2026, 14:00
В Николаевской области экс-полицейский убил бывшего своей любимой
13 мая 2026, 13:55
В САП объяснили, почему засекретили соглашение Грановского со следствием
13 мая 2026, 13:48
В Киевской области бывший правоохранитель передавал данные об ВСУ сыну-агенту РФ
13 мая 2026, 13:35
Россия начала комбинированную длительную атаку на критические объекты Украины
13 мая 2026, 13:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »