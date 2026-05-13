Дроны на Киевщину: загорелся жилой дом

Россия с утра 13 мая начала массированную атаку. Теперь стало известно, что в Киевской области в результате обстрела дронами загорелся дом

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

В Вышгородском районе Киевщины загорелся частный дом в результате российской атаки. К счастью, никто не пострадал. На месте работают все оперативные службы.

"Воздушная атака продолжается. Прошу каждого быть внимательным, не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих родных", - призывают в ОВА.

Напомним, ранее в Одессе обломки дрона упали на крышу 9-этажного дома. Автомобили, припаркованные рядом, загорелись.