Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
В Херсоне увеличилось количество пострадавших в результате удара по маршрутке. Медики оказывают помощь
Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает RegioNews.
Отмечается, что известно уже о по меньшей мере 9 пострадавших в результате атаки маршрутки в центре Херсона. В больницу доставили 60-летнюю женщину и мужчину 72-летнего мужчину в состоянии средней тяжести. У обоих — взрывные травмы и обломочные ранения.
Также к медикам обратился водитель маршрутки. У мужчины контузия и минно-взрывная травма.
Напомним, ранее сообщалось об атаке на маршрутку в Херсоне. Отмечалось, что около 11.15 в центральной части города вражеский беспилотник попал в маршрутный автобус коммунального предприятия Херсонского городского совета.
