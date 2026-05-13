Атака на Одессу: обломки дрона упали на 9-этажку
Россия направила дроны на ряд областей. Появилась информация о первых последствиях атаки в Одессе
Об этом сообщил глава Одесской ОВА, передает RegioNews.
По словам Олега Кипера, обломки дрона упали на крышу 9-этажного дома. Автомобили, припаркованные рядом, загорелись. Предварительно пострадали двое местных жителей.
"До отбоя воздушной тревоги прошу жителей оставаться в укрытиях", - говорит глава ОВА.
Напомним, ранее Главное управление службы разведки сообщило, что РФ приступила к комбинированной воздушной атаке на критические объекты Украины, которая может длиться долго.
