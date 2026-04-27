27 апреля 2026, 12:29

Военный омбудсман рассказала о сотрудничестве с Ермаком

Фото: из открытых источников
Военная омбудсманка Ольга Решетилова заявила, что положительно оценивает привлечение эксглавы Офиса Президента Андрея Ермака к правозащите в военной сфере

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде", сообщает RegioNews.

По словам Решетиловой, инициатива по подписанию меморандума с Национальной ассоциацией адвокатов принадлежала Андрею Ермаку. И уточнила, что уже передает ему дела некоторых военных.

"По моему мнению, это положительная история. Мы уже передаем их организации кейсы военнослужащих, выходящих за пределы нашей компетенции", – отметила она.

В качестве примера омбудсманка привела случай военного, чье жилье было разрушено в результате атаки "Шахеда". Несмотря на получение государственной компенсации, мужчина столкнулся с проблемами из-за застройщика, по ее словам, фактически не выполнившего свои обязательства.

Она добавила, что такие случаи не всегда входят в компетенцию ее офиса, однако отказать военным она не может, поэтому часть дел планируется передавать для дальнейшего правового сопровождения.

"Военнослужащий находится на боевых и обращается к нам. Это не в пределах нашей компетенции, мы не можем давать юридическое сопровождение. Но и отказать я не могу. Такие случаи будем передавать Андрею Борисовичу (Ермаку, – ред.)", – рассказала Решетилова.

Напомним, после освобождения от должности руководителя Офиса Президента Андрей Ермак активно занялся адвокатской деятельностью . По данным СМИ, он влияет на состав рабочей группы, готовящей новый закон об адвокатуре.

Увольнения Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят подозрение эксглаве ОП.

29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт . Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

Впоследствии стало известно, что он восстановил право на занятие адвокатской деятельностью. Право Ермака на адвокатскую деятельность было приостановлено с 20 февраля 2020 года по его ходатайству. Именно с этого времени он возглавлял Офис Президента.

Украина война Андрей Ермак помощь военные ветераны консультации Решетилова военный омбудсмен
