Утренняя атака дронов на Полтавщине: поврежден дачный кооператив

Утром Полтавская община подверглась атаке вражеских беспилотников. В результате обстрела в одном из дачных кооперативов зафиксированы повреждения

Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает RegioNews.

По ее словам, взрывной волной выбиты окна в домах и повреждено остекление теплиц. На месте работают специалисты, обследующие территорию и фиксирующие последствия атаки.

По состоянию на десять часов информации о пострадавших или раненых нет.

Жителей, чье имущество получило повреждения, призывают обращаться в городскую оперативную службу по телефонам: 15-80, 067-158-15-80 или 066-286-58-87.

Также граждан просят осторожничать: в случае обнаружения подозрительных или неизвестных предметов не приближаться к ним и немедленно сообщать полиции или спасателям.

Напомним, утром 27 апреля российские войска атаковали Полтавщину двумя беспилотниками. В областном центре было слышно по меньшей мере два взрыва.

Этой ночью РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 11 локациях.