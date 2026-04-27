Из-за непогоды в Украине погибли три человека: продолжается ликвидация последствий

Фото: ГСЧС Винницкой области

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, самые большие разрушения шквальный ветер нанес в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях.

Всего в 19 регионах остаются обесточенными более 700 населенных пунктов. Повреждены кровли десятков жилых домов, коммунальных учреждений, учебных заведений и транспортных средств.

В результате непогоды погибли три человека – в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. Еще восемь человек, среди которых ребенок, получили травмы.

По данным спасателей, накануне подразделения ГСЧС совершили более 400 выездов. Специалисты распилили сваленные деревья, демонтировали аварийные конструкции и оказывали помощь пострадавшим.

После начала непогоды полицейские усилили патрулирование, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в местах падения деревьев и конструкций. На отдельных участках были организованы объезды.

Сейчас восстановительные работы продолжаются. Спасатели вместе с энергетиками работают над ликвидацией последствий стихии и восстановлением электроснабжения.

По прогнозам, порывы ветра сохранятся на большинстве территории страны. Объявлен I уровень опасности (желтый). Граждан призывают быть осторожными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в из-за непогоды, погибли два человека, среди пострадавших есть ребенок.

Как известно, 26 апреля в западных и центральных регионах прошли сильные дожди с градом. В Киевской области сильный ветер сорвал крышу. Также в Харьковской области сообщали об обесточивании.