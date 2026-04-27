Из-за непогоды в Украине погибли три человека: продолжается ликвидация последствий
Подразделения системы МВД продолжают ликвидацию последствий непогоды, охватившей значительную часть Украины
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.
По его словам, самые большие разрушения шквальный ветер нанес в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях.
Всего в 19 регионах остаются обесточенными более 700 населенных пунктов. Повреждены кровли десятков жилых домов, коммунальных учреждений, учебных заведений и транспортных средств.
В результате непогоды погибли три человека – в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. Еще восемь человек, среди которых ребенок, получили травмы.
По данным спасателей, накануне подразделения ГСЧС совершили более 400 выездов. Специалисты распилили сваленные деревья, демонтировали аварийные конструкции и оказывали помощь пострадавшим.
После начала непогоды полицейские усилили патрулирование, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в местах падения деревьев и конструкций. На отдельных участках были организованы объезды.
Сейчас восстановительные работы продолжаются. Спасатели вместе с энергетиками работают над ликвидацией последствий стихии и восстановлением электроснабжения.
По прогнозам, порывы ветра сохранятся на большинстве территории страны. Объявлен I уровень опасности (желтый). Граждан призывают быть осторожными.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в из-за непогоды, погибли два человека, среди пострадавших есть ребенок.
Как известно, 26 апреля в западных и центральных регионах прошли сильные дожди с градом. В Киевской области сильный ветер сорвал крышу. Также в Харьковской области сообщали об обесточивании.