Перед судом предстанет 55-летний мужчина, жестоко убивший своего брата-близнеца и расчленивший его тело

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

За совершение умышленного убийства мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Напомним, преступление произошло 18 января в Чугуеве Харьковской области. Между братьями, проживавшими вместе, возник конфликт. Во время драки обвиняемый нанес родственнику 10 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Чтобы скрыть убийство, мужчина расчленил тело погибшего. Голову и конечности он выбросил в мусорные контейнеры, а туловище оставил на балконе квартиры. Об исчезновении мужчины в полицию сообщила соседка, не видевшая его несколько дней. Во время проверки правоохранители обнаружили останки тела в квартире и задержали убийцу.