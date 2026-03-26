Ермак пытается повлиять на реформу адвокатуры – СМИ раскрыли детали

После ухода с должности руководителя Офиса Президента Андрей Ермак активно занялся адвокатской деятельностью. По словам собеседников "УП", он влияет на состав рабочей группы, готовящей новый закон об адвокатуре

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что 12 января Кабинет Министров по представлению Минюста создал рабочую группу по разработке закона об адвокатуре.

В состав группы вошли представители Национальной Ассоциации адвокатов Украины, Офиса Президента, Минюста, общественных организаций, международных партнеров и ученых.

Директор ГО "Адвокат майбутнього" Дарья Писаренко рассказала, что Европейская комиссия призвала нашу страну срочно начать комплексную реформу адвокатуры.

Речь, в частности, идет об обеспечении прозрачного формирования органов НААУ. В ЕС также рекомендуют провести реформы по дисциплинарным процедурам и повышению квалификации. В связи с этим Кабинет Министров внес реформу адвокатуры в Дорожную карту с верховенства права.

Во время заседания 19 марта рабочей группы Министерство юстиции заявило, что будет расширять состав группы – планируют включить еще десять представителей НААУ и такое же количество депутатов.

"Как только Ермак стал главой комитета, начались жалобы от НААУ на Кабмин относительно того, что членами рабочей группы должны быть на 1/3 представители НААУ. И Изовитова (председатель Национальной Ассоциации адвокатов Украины – ред.) должна быть сопредседателем группы", – рассказал юрист, причастный к разработке закона.

Он добавил, что ранее в Министерстве юстиции сообщали, что изменений не будет в составе группы по разработке закона, однако в текущем месяце в ведомстве изменили мнение.

"Кабмин еще не утвердил состав рабочей группы, но существует опасность, что большинство будет за противниками реальных изменений, а пролоббировал их Андрей Ермак", – говорит собеседник "УП".

Адвокационный менеджер Фонда DEJURE Ярослав Кузишин подчеркнул, что глава НААУ Лидия Изовитова совместно с управляемыми ею органами адвокатуры противодействуют разработке нового проекта закона об адвокатуре. Изовитова и органы адвокатуры заявляют, что якобы действующий закон об адвокатуре отвечает всем стандартам ЕС.

Кузишин опасается, что глава НААУ будет пытаться произвести только "косметические изменения" в адвокатуре: якобы удалось провести реформу, однако на самом деле никаких изменений не произошло.

"Сам Андрей Борисович тоже может получить свои бенефиты от должности главы комитета в ассоциации адвокатов", – отмечает издание.

Член Совета адвокатов Украины Сергей Осыка рассказывает, что Ермак хочет стать членом Высшего совета правосудия от адвокатуры.

Высший совет правосудия – "отдел кадров" для украинской Фемиды. ВРП принимает решение о внесении президенту Украины представления о назначении кандидатов на должности судей, увольняет или отстраняет судей, дает согласие на содержание судьи под стражей.

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят подозрение эксглаве ОП.

29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт. Но в то же время не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

Впоследствии стало известно, что он восстановил право на занятие адвокатской деятельностью. Право Ермака на адвокатскую деятельность было приостановлено с 20 февраля 2020 года по его ходатайству. Именно с этого времени он возглавлял Офис Президента.

