27 апреля 2026, 13:25

Более 576 млн грн из обороны вывели через фиктивные фирмы – разоблачена схема

Фото: Прокуратура Украины
В Украине разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, создавшей конвертационный центр для легализации средств и уклонения от уплаты налогов

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, одним из "клиентов" схемы стало предприятие, в 2023-2025 годах выполнявшее контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии.

Из 2,5 млрд грн государственных средств, полученных за исполненные контракты, чиновники предприятия совместно с участниками конвертационного центра вывели в тень более 576 млн грн.

По материалам дела средства перечислялись через сеть фиктивных предприятий за якобы поставки товаров и услуг, которые фактически не осуществлялись. Так называемые фирмы-прокладки не имели работников, производственных мощностей и хозяйственной деятельности, а их номинальными руководителями были подставные лица, в том числе с временно оккупированных территорий.

Полученные средства в дальнейшем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом процента за "услуги" конвертационного центра. Параллельно формировался искусственный налоговый кредит, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму более 100 млн грн.

В ходе расследования проведено более 40 обысков, изъяты наличные средства, транспортные средства, техника, печать и черновая бухгалтерия.

Сообщено о подозрении семи лицам. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц.

Напомним, в Полтаве проверяют вероятную незаконную конвертацию более миллиарда гривен в наличные деньги. Речь идет о схеме при масштабной закупке беспилотников для военных за средства Полтавской общины.

Украина подозрение Нацгвардия деньги Минобороны налоги конвертцентр
В Украине разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом 5 млрд грн
24 апреля 2026, 11:54
Гуманитарные авто для ВСУ продавали через интернет: на Закарпатье будут судить предпринимателя
23 апреля 2026, 19:48
Более 3,5 тыс. ФЛП на 400 магазинов: на Полтавщине крупнейшая локальная сеть "дробила бизнес"
23 апреля 2026, 13:44
Все новости »
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Земельная афера на 12,8 миллиона: в Тернопольской области вручили подозрение директору за захват земли в Виннице
27 апреля 2026, 21:27
В Ровенской области пьяный мужчина порезал двух прохожих
27 апреля 2026, 21:15
Дроны и артиллерия: окупаны около 20 раз ударили по Никопольщине, есть жертвы
27 апреля 2026, 20:59
На Днепропетровщине мужчина погиб под колесами
27 апреля 2026, 20:55
Ночные гонки в Дарницком районе: подростки на украденном у родственников Ford убегали от полиции (ВИДЕО)
27 апреля 2026, 20:40
Убийство Андрея Парубия: во Львове перед заседанием заминировали суд
27 апреля 2026, 20:35
Атака на Сумы: российский дрон разбил полтора десятка грузовиков и автобусы
27 апреля 2026, 20:26
СБУшников поймали на взятке в 110 тысяч долларов - НАБУ
27 апреля 2026, 20:15
Дом, авто и наличные: ВАКС арестовал имущество руководителя областного ТЦК
27 апреля 2026, 19:55
Промышленный контрафакт: в Харьковской области накрыли подпольный табачный завод
27 апреля 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
