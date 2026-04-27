Более 576 млн грн из обороны вывели через фиктивные фирмы – разоблачена схема

Фото: Прокуратура Украины

В Украине разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, создавшей конвертационный центр для легализации средств и уклонения от уплаты налогов

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, одним из "клиентов" схемы стало предприятие, в 2023-2025 годах выполнявшее контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии.

Из 2,5 млрд грн государственных средств, полученных за исполненные контракты, чиновники предприятия совместно с участниками конвертационного центра вывели в тень более 576 млн грн.

По материалам дела средства перечислялись через сеть фиктивных предприятий за якобы поставки товаров и услуг, которые фактически не осуществлялись. Так называемые фирмы-прокладки не имели работников, производственных мощностей и хозяйственной деятельности, а их номинальными руководителями были подставные лица, в том числе с временно оккупированных территорий.

Полученные средства в дальнейшем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом процента за "услуги" конвертационного центра. Параллельно формировался искусственный налоговый кредит, что повлекло уклонение от уплаты налогов на сумму более 100 млн грн.

В ходе расследования проведено более 40 обысков, изъяты наличные средства, транспортные средства, техника, печать и черновая бухгалтерия.

Сообщено о подозрении семи лицам. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных лиц.

