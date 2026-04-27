Військовий омбудсмен розповіла про співпрацю з Єрмаком

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що позитивно оцінює залучення ексглави Офісу Президента Андрія Єрмака до правозахисту у військовій сфері

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

За словами Решетилової, ініціатива щодо підписання меморандуму з Національною асоціацією адвокатів належала Андрію Єрмаку. І уточнила, що вже передає йому справи деяких військових.

"На мою думку, це позитивна історія. Ми вже передаємо їхній організації кейси військовослужбовців, які виходять за межі нашої компетенції", – зазначила вона.

Як приклад омбудсманка навела випадок військового, чиє житло було зруйноване внаслідок атаки "Шахеда". Попри отримання державної компенсації, чоловік зіткнувся з проблемами через забудовника, який, за її словами, фактично не виконав свої зобов'язання.

Вона додала, що такі випадки не завжди входять до компетенції її офісу, однак відмовити військовим вона не може, тому частину справ планують передавати для подальшого правового супроводу.

"Військовослужбовець знаходиться на бойових і звертається до нас. Це не в межах нашої компетенції, ми не можемо давати юридичний супровід. Але і відмовити я не можу. Такі випадки будемо передавати Андрію Борисовичу (Єрмаку, – ред.)", – розповіла Решетилова.

Нагадаємо, після звільнення з посади керівника Офісу Президента Андрій Єрмак активно зайнявся адвокатською діяльністю. За даними ЗМІ, він впливає на склад робочої групи, яка готує новий закон про адвокатуру.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому, голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують підозру ексглаві ОП.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Згодом стало відомо, він поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Право Єрмака на адвокатську діяльність було призупинено з 20 лютого 2020 року за його власним клопотанням. Саме з цього часу він очолював Офіс Президента.

