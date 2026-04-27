Вблизи ЗАЭС в результате удара дрона погиб работник станции – МАГАТЭ

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии в соцсети X со ссылкой на российскую оккупационную администрацию станции, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что МАГАТЭ проинформировали об инциденте, произошедшем утром вблизи промышленной площадки ЗАЭС. По их данным, в результате удара дрона погиб работник транспортного цеха, находившийся неподалеку от объекта.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил недопустимость атак в районе ядерных объектов.

В агентстве также сообщили, что их миссия на месте будет изучать обстоятельства инцидента и продолжит мониторинг ситуации вокруг станции.

Напомним, 26 апреля Запорожская атомная электростанция вновь оказалась в режиме блекаута после потери внешнего электропитания. В течение около полутора часов станция работала на резервном питании – от 19 дизель-генераторов.