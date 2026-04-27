Как не купить лишнего для новорожденного: базовый набор одежды на первые 4-6 недель

Фото: Rozetka

Первые недели жизни малыша – это время интенсивного роста, когда ребенок может изменить размер одежды буквально через месяц

Желание родителей приобрести десятки милых костюмов часто приводит к тому, что половина вещей остается с бирками. Логика умного гардероба заключается в выборе функциональных моделей, которые легко одеваются, приятны к телу и обеспечивают комфортную терморегуляцию младенца.

Боди и человечки – основа детского гардероба

Наиболее практичными элементами одежды для грудных детей считаются трикотажные рубашки с фиксацией между ножками и закрытые комбинезоны. Если вы выбираете удобные боди для новорожденных, обратите внимание на модели "на запах", которые не нужно перетаскивать через голову. Это значительно упрощает процесс переодевания, особенно когда ребенок еще не уверенно держит шею. В ассортименте Розетки представлены разные варианты: от тонких летних моделей до вариантов из более плотного интерлока.

Когда речь идет о сне или прогулках в прохладную погоду, незаменимыми становятся человечки для новорожденных. Они полностью закрывают ножки и ручки малыша. Такие человечки для младенцев заменяют сразу три вещи: кофточку, ползунки и носки.

Выбирая детские человечки для новорожденных, отдавайте предпочтение модели с кнопками по всей длине. Это позволяет быстро сменить подгузник, не раздевая ребенка полностью.

Как подобрать количество и фасон под сезон

Количество вещей зависит от того, как часто вы планируете использовать стиральную машину. Оптимальным набором на первый месяц считается 5-7 сменных комплектов. Если малыш родился зимой, стоит приобрести теплые человечки для младенцев с начесом или футером. Для лета же идеальным решением станут боди с коротким рукавом для младенцев из тонкого хлопка, хорошо пропускающего воздух.

Чтобы не ошибиться с выбором, ориентируйтесь на основные критерии качества:

Ткань – только 100% хлопок без грубых синтетических примесей. Швы – в размерах 50 и 56, они должны быть выполнены наружу. Застежки – плоские кнопки лучше пуговицы или молнии. Горловина – эластичная или с дополнительными кнопками для легкого прохождения головы.

Родители часто покупают слишком много вещей наименьшего размера (50-56), однако ребенок вырастает из них через 2-3 недели. Лучше взять часть набора в 62 размере – подгорнутые рукава не будут мешать, но одежда прослужит значительно дольше.

Умный минимум на первые 1,5 месяца

Как не накупить лишнего

Проверьте свой список по этим пунктам, чтобы избежать типичных ошибок молодых родителей:

Откажитесь от одежды, которая надевается через голову (до 3 месяцев это крайне неудобно). Избегайте вещей с большим количеством рюшей, бантов и капюшонов для ежедневной носки – они мешают ребенку лежать. Не покупайте обувь (пинетки с жесткой подошвой) – они не нужны до момента первых шагов. Проверьте, легко ли открываются кнопки между ножками для быстрой замены подгузника. Игнорируйте яркие неоновые цвета – большое количество красителей может привести к аллергии.

Умный выбор первой одежды позволяет сосредоточиться на главном контакте с ребенком, а не на бесконечном переодевании. Качественные детские боди для новорожденных станут надежной базой, легко дополняемой в зависимости от погодных условий и индивидуальных темпов роста малыша. Правильно подобранные теплые боди для младенцев или легкие хлопчатобумажные модели обеспечат спокойный сон ребенка в любой сезон.