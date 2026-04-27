Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Клиентов делец искал в интернете. После полной оплаты заказа он просил свою жену относить посылки с оружием в почту для отправки. Правоохранители задокументировали продажу пистолета-пулемета и винтовки.

Суммы, полученные от незаконных продаж, составляли от 7 до 18 тысяч гривен за одну единицу.

Злоумышленник продавал трофейное оружие, которое сам находил в зонах проведения боевых действий.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали канал продаж оружия и боеприпасов из районов боевых действий. Пятеро военнослужащих, служивших в Харьковском и Донецком направлениях, похищали оружие из арсеналов своих подразделений для продажи.