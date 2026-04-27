Трофейные винтовки по почте: в Киеве задержали торговца оружием
Полицейские задержали 42-летнего киевлянина, организовавшего бизнес по продаже огнестрельного оружия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Клиентов делец искал в интернете. После полной оплаты заказа он просил свою жену относить посылки с оружием в почту для отправки. Правоохранители задокументировали продажу пистолета-пулемета и винтовки.
Суммы, полученные от незаконных продаж, составляли от 7 до 18 тысяч гривен за одну единицу.
Злоумышленник продавал трофейное оружие, которое сам находил в зонах проведения боевых действий.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее правоохранители заблокировали канал продаж оружия и боеприпасов из районов боевых действий. Пятеро военнослужащих, служивших в Харьковском и Донецком направлениях, похищали оружие из арсеналов своих подразделений для продажи.