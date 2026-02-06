15:55  06 февраля
06 февраля 2026, 14:56

Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП

06 февраля 2026, 14:56
Скриншот с видео
Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин признал, что поддерживает связь и ходит на встречи с бывшим главой ОП Андреем Ермаком, но не может вспомнить, что именно обсуждают

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", передает RegioNews.

По данным издания, 27 января 2026 года советник президента посетил Ермака вместе с блокнотом и пробыл на встрече около часа. После этого оба покинули здание в центре Киева.

В комментарии изданию Камишин заявил:

"Конечно. Он очень долго работал главой Офиса и, конечно, есть какие-то вопросы, которые мы продолжаем обсуждать".

В то же время, Камышин уверяет, что эти вопросы не касаются обороны страны. Кроме того, советник не смог уточнить, сколько раз он контактировал с Ермаком после его увольнения.

Напомним, 29 ноября через несколько часов после увольнения Ермак заявил, что отправляется на фронт . Но не уточнил, когда и как планирует отправиться на войну.

15 января 2026 года Министерство обороны Украины в ответ на запрос народного депутата Ярослава Железняка сообщило, что Ермак не обращался ни к одному ТЦК и СП с желанием пройти военную службу.

Впоследствии стало известно, что бывший глава Офиса Президента возобновил право на занятие адвокатской деятельностью . Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью Ермак получил в декабре 1995 года.

Увольнение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят подозрение эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

