Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка

Фото: Нацполиция

Авария произошла 5 февраля, около 09:40, на автодороге "Киев-Чоп" в селе Чишки Львовского района. Полиция устанавливает обстоятельства

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Предварительно 32-летний водитель кареты частной скорой помощи Volkswagen Crafter двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета. Он сбил 10-летнюю девочку. В результате ДТП ребенка госпитализировали с травмами.

Проверка показала, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители его задержали. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

