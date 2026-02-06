15:55  06 февраля
06 февраля 2026, 15:36

Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода

06 февраля 2026, 15:36
Фото: "Відомо"
Читайте також
В Днепре на улице Василия Чапленко, 3, старый трехэтажный дом, известный среди горожан как "зеленый домик", постепенно разрушается

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

Также почти все знают этот дом, как притон для бездомных. Возле него всегда много мусора и грязи. Впрочем, в других его частях живут обычные днепровские семьи. Совсем рядом находится школа.

Жители уцелевшей части дома, в основном пожилые люди, вынуждены за свой счет устанавливать металлические ворота с кодовым замком. В домах нет отопления, некоторые квартиры замерзают, а из-за запаха и грязи молодые семьи и семьи с детьми давно покинули дом.

У загадочного дома журналистка "Відомо" встретила одну из жительниц.

Раиса Степановна живет в уцелевшей части заброшенного дома почти полвека

77-летняя жительница Раиса Степановна живет здесь более 45 лет и рассказала журналистам, что когда-то дом был престижным: на первом этаже до революции 1917 года действовал магазин Горнштейна, а впоследствии – бубличный.

После 2001 года здание начало приходить в упадок, а ныне часть конструкций находится на грани разрушения.

Раиса Степановна рассказывает, что в ее квартире все замерзло, кое-где даже появился лед. Она проживает одна, поэтому вынуждена на время холодов снимать комнату для проживания в другом месте.

Журналистке удалось попасть во внутренний дворик и сфотографировать происходящее внутри.

Так выглядит обратная сторона заброшенного здания

С другой стороны здания ситуация тоже критическая – постепенное разрушение заброшенной части приводит к разрушению балконов и других конструкций в домах днепрян.

Старенькие балкончики тоже начинают разрушаться

В свое время здание собирались отремонтировать. Однако этого так и не произошло. Бывший роскошный особняк 19 века постепенно превращается в руины.

Управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета сообщило, что ремонты не планируются, поскольку дом не является памятником архитектуры. Жители и соседи опасаются, что в будущем придется отселять и оставшихся.

Напомним, в ночь на 24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев. Последнее разрушение из-за военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
