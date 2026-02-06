6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

В Винницкой области пограничники ликвидировали нелегальный «сервис» по переправке мужчин за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, организовал незаконную схему 25-летний житель Могилев-Подольского. Его клиентом стал 22-летний житель Винницы, которого планировали доставить в государственный рубеж.

"Пакет услуг" предусматривал полное сопровождение "заказчика": организатор и его пособники забрали мужчину по месту жительства и двигались в направлении границы двумя автомобилями, где автомобиль впереди исполнял роль "маячка", отслеживая возможное присутствие правоохранителей на пути. Далее клиента пересадили в другое транспортное средство непосредственно организатору, который провел детальный инструктаж относительно дальнейших действий и должен обеспечить винничанина матрасом для "комфортной" переправы через Днестр.

Стоили все эти услуги 6000 долларов США.

Водителей и организатора схемы уже задержали. Им грозит заключение.

Как сообщалось, в Винницкой области в Днестре утонул мужчина. Он пытался пересечь границу в городе Ямполь.