Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка

Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить 44-летнего мужчину. Известно, что он сбил несовершеннолетнего и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

ДТП произошло 5 декабря около 17:30 на улице Сарненской в поселке Ракитное. 44-летний водитель Opel Astra не учел дорожную обстановку, не сбавил скорость. В результате он сбил 14-летнего мальчика. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения в виде перелома челюсти и ушибов, а водитель скрылся.

Впоследствии правоохранители обнаружили водителя. Он признался в содеянном. В настоящее время досудебное расследование завершено, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

