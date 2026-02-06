Радник Зеленського Камишин підтримує зв'язок з Єрмаком, але не пам'ятає деталей зустрічей – УП

Скриншот із відео

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин визнав, що підтримує зв'язок і ходить на зустрічі з колишнім главою ОП Андрієм Єрмаком, але не може пригадати, що саме обговорюють

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", передає RegioNews.

За даними видання, 27 січня 2026 року радник президента відвідав Єрмака разом із блокнотом і пробув на зустрічі близько години. Після цього обидва залишили будівлю у центрі Києва.

У коментарі виданню Камишин заявив:

"Звичайно. Він дуже довго працював головою Офісу і, звичайно, що є якісь питання, які ми продовжуємо обговорювати".

Водночас Камишин запевняє, що ці питання не стосуються оборони країни. Окрім того, радник не зміг уточнити, скільки разів він контактував із Єрмаком після його звільнення.

Нагадаємо, 29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Згодом стало відомо, колишній голова Офісу Президента поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Єрмак отримав у грудні 1995 року.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують підозру ексглаві ОП.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року