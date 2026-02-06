На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента

Фото: Национальная полиция

В Сумском районе 39-летнему мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в сельском совете

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, в помещении сельского совета возник конфликт между местным жителем и председателем совета. Мужчина вел себя агрессивно, используя нецензурную лексику и угрожал ножом, который он заранее подготовил.

В результате инцидента председатель совета получил телесные повреждения – порез фаланги пальца руки.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа. Нарушитель был задержан, изъят нож и другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

Следователи уже внесли данные в Единый реестр досудебных расследований. Продолжаются следственные действия с целью выяснения всех деталей происшествия.

