Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт

Фото: Национальная полиция

Служба безопасности открыла уголовное производство по факту взрыва автомобиля в Одессе, в результате которого погиб военнослужащий. Событие квалифицировано как террористический акт

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

Также информацию подтвердили источники УП в правоохранительных органах.

Отмечается, что погибшим является 21-летний военнослужащий.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование ведется по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Напомним, утром 6 февраля в Киевском районе Одессы на улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota. В результате чего погиб 21-летний владелец авто.

