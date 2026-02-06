Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога

Фото из открытых источников

Психолог Харьковской организации общественной организации «Захист держави» поделилась рекомендациями, которые могут помочь держаться. Также харьковчанам рассказали, куда обращаться, когда нужна помощь

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

По словам эксперта, люди привыкли строить планы на годы вперед. Однако сейчас горизонт планирования часто может сужаться до нескольких часов, и это нормально. Какие три вещи могут помочь держаться :

Краткосрочное планирование - даже простые задачи типа "купить продукты" или "позвонить по телефону близкому человеку;

Ресурсные мелочи – вкус кофе, чистая одежда, несколько минут тишины или разговор с человеком, которому вы доверяете;

Не держать тревогу внутри, а дать ей форму – например, записать или проговорить.

Если тяжело – стоит просить о помощи. Профессиональную психологическую поддержку можно получить в Харьковской ячейке ОО "Захист держави". Офис расположен по адресу: город Харьков, улица Свободы, 4

График работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00

Контакт: 075 625 8789

