15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 15:55

Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога

06 февраля 2026, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Психолог Харьковской организации общественной организации «Захист держави» поделилась рекомендациями, которые могут помочь держаться. Также харьковчанам рассказали, куда обращаться, когда нужна помощь

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

По словам эксперта, люди привыкли строить планы на годы вперед. Однако сейчас горизонт планирования часто может сужаться до нескольких часов, и это нормально. Какие три вещи могут помочь держаться :

  • Краткосрочное планирование - даже простые задачи типа "купить продукты" или "позвонить по телефону близкому человеку;
  • Ресурсные мелочи – вкус кофе, чистая одежда, несколько минут тишины или разговор с человеком, которому вы доверяете;
  • Не держать тревогу внутри, а дать ей форму – например, записать или проговорить.

Если тяжело – стоит просить о помощи. Профессиональную психологическую поддержку можно получить в Харьковской ячейке ОО "Захист держави". Офис расположен по адресу: город Харьков, улица Свободы, 4

  • График работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00
  • Контакт: 075 625 8789

Напомним, ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ помогает строить Центры жизнестойкости в общинах Харьковщины. Новый Центр жизнестойкости будет работать по принципу "единого окна" – все жители общины могут получить комплекс услуг: в помещении обустроено детское пространство, комнаты для психологической поддержки, проведение тренингов и консультаций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
психологи активист ГО Захист Держави
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »