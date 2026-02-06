"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор

Фото: из открытых источников

В поселке Ворзель в Киевской области умер 82-летний кинооператор Павел Лойко. Трагедия произошла 4 февраля

Об этом сообщила соседка семьи вдова композитора Игоря Поклада, Светлана, передает RegioNews.

Павел Лойко с женой проживал в Ворзеле. Они были соседями со Светланой Поклад.

Как рассказала супруга композитора, в последнее время в семье Лойков было затруднительное положение.

"И теперь страшнее всего. Он умер от голода и холода... Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужчины остановилось, не выдержало, – отметила вдова композитора.

Староста Ворзеля сообщил, что захоронение Павла Лойко будет осуществлено за средства местного бюджета.

Светлана Поклад также призвала финансово помочь супруге Павла Лойко. В настоящее время сбор средств приостановлен.

Местные жители также планируют инициировать обращение к власти относительно регулярного мониторинга одиноких пожилых людей во избежание подобных трагедий в будущем.

Справка: Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Получил высшее кинематографическое образование.

Много лет работал на киностудии имени Александра Довженко. Он участвовал в создании ряда известных фильмов, среди которых – классическая лента "Пропала грамота".

Напомним, в период с 20 декабря по 18 января за экстренной медицинской помощью из-за обморожения и переохлаждения обратилось 1103 украинца. Из них 1016 пациентов были госпитализированы.

