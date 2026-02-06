15:55  06 февраля
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах

06 февраля 2026, 15:35
Фото: Нацполиция
Летом прошлого года в Житомирской области задержали чиновника из-за взяток. Однако теперь стало известно, что он также организовал схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Чиновник Коростенского горсовета организовал схему трудоустройства военнообязанных в учебные заведения для бронирования от мобилизации. В схему он привлек 34-летнюю заместительницу и 38-летнюю директора гимназии.

Руководитель учреждения принимала на работу лиц без фактического исполнения ими служебных обязанностей и подписывала документы для начисления им заработной платы. При этом его заместитель вела табели учета рабочего времени и служебной документации.

Известно, что по этой схеме трудоустроили трех мужчин: одного в качестве медбрата, а других двух в качестве ассистентов учителей. Зарплату, которую им начисляли, получал организатор схемы, затем разделял между всеми участниками.

"Также в рамках уголовного производства правоохранители выяснили, что чиновник получил еще 10 000 гривен взятки. Средства были переданы за влияние на решение должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки района. Речь шла о снятии статуса "Розшук" в системе "Оберіг"", - сообщили в полиции.

Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.

