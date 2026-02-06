Немного неудобно читать премудрые рассуждения экспертов на тему, какой сценарий прекращения войны «соответствует государственным интересам»

Никакой.

Все хорошие сценарии прихватил с собой Миндич в Израиль. Все победные сценарии лежат в сейфе Цукермана на той же Земле Обетованной. Все сценарии, "устраивающие нас", в ночь вторжения вывез Наумов в Сербию в виде драгоценных бриллиантов. Все прекрасные сценарии покоятся в теневом бэк-офисе мародерской стаи Энергоатома. Все положительные сценарии сжег маг Ермак, проводя ими волшебные магические заклинания на победу.

На 5-м году неразвертывающего тупика пора бы уже отчеканить на всех скрижалях, выскребать на всех берестяных грамотах, развесить на всех ситилайтах и билбордах очень простую односложную истину: государственным интересам отвечает прекращение войны как таковое.

Не приходится капризно перебирать разными сценариями, потому что клика позаботилась об их отсутствии. На рабочей панели мировых игроков лежит лишь вариант остановки войны, да и то он превосходит все надежды.

В условиях, когда продолжение войны соответствует планам путина, хотеть того же значит играть в игру путина, ведь война – это его игра.

Чтобы сохраниться, уцелеть и достойно пойти дальше – нужно играть не в путинскую долгую войну, а в западную игру прекращения войны там, где удастся ее штупорнуть.

Когда блюдо одно, меню даже не открывают.