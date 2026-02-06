15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
06 февраля 2026, 07:38

Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби: Умеров подытожил встречу

06 февраля 2026, 07:38
Фото: Telegram/Рустем Умеров
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что в течение двух дней переговоров в Абу-Даби делегации Украины, США и РФ обсудили, в частности, методы введения перемирия и мониторинг прекращения боевых действий

Об этом идет речь в коммюнике по итогам трехсторонних мирных переговоров, передает RegioNews.

По словам Умерова, переговоры носили "конструктивный характер" и были сосредоточены на создании условий для достижения продолжительного мира.

В течение двух дней стороны провели широкие обсуждения нерешенных вопросов, в частности, методов внедрения перемирия. В ходе переговоров 5 февраля состоялся обмен пленными: Украина вернула 157 военных и гражданских.

Делегации согласились проинформировать свои государства об итогах встречи и провести следующий раунд переговоров в ближайшее время.

Украина выразила особую благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию переговоров и президенту США Дональду Трампу за поддержку мирных усилий.

Мирные переговоры в Абу-Даби

В период 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) прошли переговоры с участием представителей Украины, США и России. Длительность обсуждений составляла около пяти часов.

5 февраля дискуссии продолжились. Секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров отметил, что переговоры начались около полудня. Впоследствии вечером он уточнил, что после завершения трехсторонней встречи работа продолжилась в рамках рабочих групп.

Украинскую команду в Абу-Даби представляли: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник ОП Александр Бевз.


