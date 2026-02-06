На Волыни судили мужчину, который насиловал 11-летнюю дочь

Фото из открытых источников

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Следствие доказало, что в 2024 году мужчина запугивал и угрожал ребенку, а затем изнасиловал его и неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера. В результате у девочки произошло длительное расстройство здоровья в виде тревожно-депрессивной реакции на стресс.

Суд первой инстанции назначил находящемуся под стражей обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы, однако он обжаловал это решение в апелляционном порядке.

"Прокуратура не могла допустить, чтобы наказание насильнику ребенка смягчили, потому что его действия - это преступление против детства и будущего. Все, кто совершает или думает совершать нечто подобное, должны осознать - наказание за такие действия будет максимально суровым", - отметил прокурор Волынской области.

Апелляционный суд согласился с прокуратурой. В результате мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика. Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.