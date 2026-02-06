Фото: ОВА

В ночь на 6 февраля российские оккупанты били по Синельниковскому и Никопольскому районам

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Под ударом были Васильковская, Маломихайловская, Славянская, Покровская громады Синельниковского района. Россияне применяли БПЛА и КАБы.

В результате обстрелов погиб мужчина, еще два человека пострадали. Возникли пожары. Разрушены два частных дома, шесть – повреждены. Также повреждены шесть двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка, гараж.

Продолжались атаки на Никопольщину – райцентр и Покровскую громаду. Россияне били из артиллерии и FPV-дронами. Повреждены три частных дома, хозяйственная постройка и газопровод.

Напомним, утром 6 февраля в результате вражеской атаки на Запорожский район погибли два человека. Россияне ударили беспилотником по Вольнянску.