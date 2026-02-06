15:55  06 февраля
13:34  06 февраля
13:05  06 февраля
06 февраля 2026, 08:37

На Днепропетровщине военный с сообщником за 2500 долларов помогали бойцам сбежать со службы

06 февраля 2026, 08:37
Фото: ГБР
В Днепропетровской области разоблачили военнослужащего батальона резерва и гражданского мужчину, которые за деньги помогали бойцам пойти в СЗЧ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, военный знал порядок работы контрольно-пропускного пункта и предложил "услугу" тем, кто хотел оставить службу и избежать ответственности. Для реализации схемы он привлек сообщника. Стоимость незаконного побега из части составляла 2500 долларов.

В одном из случаев бойцу приказали в определенное время прийти к лесополосе у части и сесть в припаркованный автомобиль. В это время гражданский союзник уехал к жене этого военного: он требовал 1000 долларов аванса, а остальные – 1500 – женщина должна была отдать после того, как мужа доставят домой.

Обох фігурантів затримали "на горячем" во время перевозки дезертира к месту жительства.

Мужчинам сообщили о подозрении в пособничестве в дезертирстве во время военного положения (ст. 408 УК). Суд отправил их под стражу с правом на залог. За совершенное им грозит до 12 лет тюрьмы.

Следователи ГБР устанавливают возможные другие факты преступных действий.

Напомним, в Одесской области будут судить женщину за организацию схемы побега военных за границу. Она организовала бизнес на фиктивных браках.

ГБР военные задержание Днепропетровская область СОЧ
05 февраля 2026
04 февраля 2026
27 января 2026
23 января 2026
06 февраля 2026, 16:33
06 февраля 2026, 16:25
06 февраля 2026, 15:55
06 февраля 2026, 15:55
06 февраля 2026, 15:36
06 февраля 2026, 15:35
06 февраля 2026, 15:14
06 февраля 2026, 14:56
06 февраля 2026, 14:43
06 февраля 2026, 14:35
