В Днепропетровской области разоблачили военнослужащего батальона резерва и гражданского мужчину, которые за деньги помогали бойцам пойти в СЗЧ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, военный знал порядок работы контрольно-пропускного пункта и предложил "услугу" тем, кто хотел оставить службу и избежать ответственности. Для реализации схемы он привлек сообщника. Стоимость незаконного побега из части составляла 2500 долларов.

В одном из случаев бойцу приказали в определенное время прийти к лесополосе у части и сесть в припаркованный автомобиль. В это время гражданский союзник уехал к жене этого военного: он требовал 1000 долларов аванса, а остальные – 1500 – женщина должна была отдать после того, как мужа доставят домой.

Обох фігурантів затримали "на горячем" во время перевозки дезертира к месту жительства.

Мужчинам сообщили о подозрении в пособничестве в дезертирстве во время военного положения (ст. 408 УК). Суд отправил их под стражу с правом на залог. За совершенное им грозит до 12 лет тюрьмы.

Следователи ГБР устанавливают возможные другие факты преступных действий.

Напомним, в Одесской области будут судить женщину за организацию схемы побега военных за границу. Она организовала бизнес на фиктивных браках.