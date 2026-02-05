Украина, США и РФ договорились об обмене 314 пленными – первый за пять месяцев

Фото: из открытых источников

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что во время трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США достигнута договоренность об обмене 314 пленными

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X, передает RegioNews.

"Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными – первый такой обмен за пять месяцев", – отметил Виткофф.

По его словам, договоренности удалось достичь благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам.

"Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", – добавил спецпредставитель.

Он также сообщил, что обсуждения будут продолжены и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс в переговорах.

Напомним, после первого раунда переговоров в Абу-Даби с делегациями РФ и США сообщил, что в ближайшее время должен состояться обмен военнопленных.

30 января Зеленский заявлял, что Россия остановила обмен пленными, потому что не чувствует, что это ей что-то дает.