15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2026, 13:35

Украина, США и РФ договорились об обмене 314 пленными – первый за пять месяцев

05 февраля 2026, 13:35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что во время трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США достигнута договоренность об обмене 314 пленными

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X, передает RegioNews.

"Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными – первый такой обмен за пять месяцев", – отметил Виткофф.

По его словам, договоренности удалось достичь благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам.

"Хотя еще остается много работы, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", – добавил спецпредставитель.

Он также сообщил, что обсуждения будут продолжены и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс в переговорах.

Напомним, после первого раунда переговоров в Абу-Даби с делегациями РФ и США сообщил, что в ближайшее время должен состояться обмен военнопленных.

30 января Зеленский заявлял, что Россия остановила обмен пленными, потому что не чувствует, что это ей что-то дает.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обмен пленных Украина РФ США война пленные Виткофф
Второй день переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби: что известно
05 февраля 2026, 09:57
Зеленский надеется завершить войну в Украине через год
05 февраля 2026, 07:24
Зеленский назвал потери Украины в войне с РФ
04 февраля 2026, 22:17
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Украинские пограничники перехватили вражеский дрон в воздухе
06 февраля 2026, 17:20
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »